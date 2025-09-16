Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Partido Republicano prevê convenção incomum antes das legislativas de 2026

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (16) que o Partido Republicano realizará uma convenção incomum antes das eleições legislativas de meio de mandato de 2026, e os democratas também estão considerando um grande comício, segundo a imprensa americana.

Na história recente dos Estados Unidos, os dois grandes partidos organizaram convenções apenas para nomear seus candidatos à eleição presidencial, a cada quatro anos.

"Os republicanos organizarão uma convenção antes das eleições de meio de mandato para mostrar todas as grandes coisas que fizemos", declarou Trump em sua rede Truth Social, e prometeu que será um evento "emocionante".

Meios de comunicação americanos indicam que a oposição democrata poderia fazer o mesmo.

"Existem várias opções sobre a mesa para o próximo ano, incluindo a organização de um grande comício", afirmou um porta-voz do Partido Democrata ao site de notícias The Hill.

O Partido Republicano controla, por enquanto, ambas as câmaras do Congresso dos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes e o Senado, mas com maiorias reduzidas.

A votação de novembro de 2026, que renovará todos os assentos da Câmara dos Representantes e um terço dos do Senado, será crucial para a segunda metade do governo de Trump.

As "midterms", ou eleições de meio de mandato, já deram origem a uma feroz batalha político-administrativa em alguns estados em torno da redistribuição de distritos eleitorais.

O Texas, por exemplo, aprovou um novo mapa eleitoral com o objetivo de consolidar o domínio conservador neste vasto estado do sul, com o apoio de Trump.

Distritos de maioria latina ou afro-americana foram fragmentados e anexados a distritos controlados pela direita para diluir o voto democrata. Os republicanos esperam assim conquistar até cinco assentos adicionais no Congresso.

Em seu reduto na Califórnia, os democratas decidiram responder com a mesma estratégia.

O governador democrata Gavin Newsom desenhou um mapa eleitoral que poderia conceder à esquerda americana até cinco assentos adicionais para contrabalançar os esforços do Texas.

