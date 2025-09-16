Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa destitui diácono condenado por abuso sexual de menores

Autor AFP
Tipo Notícia

O papa Leão XIV destituiu de toda função clerical um diácono italiano condenado por abuso sexual de menores, em sua primeira sanção importante nesse âmbito, anunciou nesta terça-feira (16) a diocese de Latina, no centro da Itália.

"Esta manhã, na prisão de Latina, o diácono permanente Alessandro Frateschi foi informado de sua destituição do clero por decisão direta do papa Leão XIV", indicou a diocese em um comunicado, precisando que essa decisão era "inapelável".

Frateschi, de 50 anos de idade, foi condenado em 2024 a 12 anos de prisão por delitos cometidos entre 2018 e 2023 contra cinco menores, três dos quais eram seus alunos em uma escola secundária de Latina, cerca de 70 km ao sul de Roma, precisou a diocese.

Trata-se da primeira sanção do papa Leão XIV tornada pública no âmbito da luta contra a pedofilia desde sua eleição em maio passado, uma decisão que responde à "tolerância zero" exigida pelas associações de vítimas.

Segundo a diocese, o procedimento canônico contra o diácono esteve a cargo da seção disciplinar do Dicastério para a Doutrina da Fé, a divisão do Vaticano encarregada desse tipo de questões, que remeteu o caso diretamente ao Papa.

Na Igreja Católica, a perda do estado clerical é uma grave sanção que impede o afetado, entre outras coisas, de falar em nome da Igreja, fazer homilias, exercer funções em seminários ou paróquias ou ensinar matérias teológicas ou religiosas.

Na noite de segunda-feira, durante uma oração na Basílica de São Pedro, no Vaticano, Leão XIV assegurou que a Igreja é solidária com aqueles que sofreram "a injustiça e a violência do abuso".

"A violência sofrida não pode ser apagada", disse.

A Itália, país majoritariamente católico onde a Igreja é muito influente, não empreendeu grandes investigações em nível nacional sobre os casos de pedofilia clerical como o fizeram outros países.

