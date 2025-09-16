Nos EUA, Trump entra com processo de difamação de US$ 15 bilhões contra o 'NYT'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com um processo de difamação de US$ 15 bilhões contra o jornal The New York Times e quatro jornalistas do periódico, de acordo com documentos judiciais.

A ação, apresentada no Tribunal Distrital da Flórida, menciona vários artigos e um livro escritos por dois dos jornalistas, publicados antes da eleição de 2024. O processo afirma que os materiais fazem parte de "um padrão de décadas do New York Times de difamação intencional e maliciosa contra o presidente Trump"