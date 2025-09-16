Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Autor AFP
Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira (16) em Utah aos 89 anos, anunciou seu agente.

Redford faleceu enquanto dormia e não foi divulgada uma causa específica de sua morte, segundo um comunicado de Cindi Berger, CEO da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK.

O presidente americano, Donald Trump, prestou homenagem ao artista. "Por vários anos, não houve ninguém melhor que Robert Redford", disse ao sair da Casa Branca, quando um jornalista o informou sobre a morte do ator. "Houve uma época em que era o mais famoso. Foi imenso", disse.

Com sua beleza e talento, Robert Redford foi um ambientalista comprometido, independente e próspero.

O galã de cabelos volumosos estreou em grande estilo ao lado de Paul Newman como o simpático criminoso no faroeste "Butch Cassidy" (1969). Também estrelou outros grandes clássicos, como "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976). 

Após 20 anos como ator, passou para trás das câmeras, tornando-se um diretor vencedor do Oscar, por "Gente como a Gente" (1980), e cofundador do Festival de Cinema de Sundance para aspirantes a cineastas independentes. 

Ativista ambiental comprometido, Redford também lutou pela preservação da paisagem natural e dos recursos de Utah, onde morava. 

Nascido Charles Robert Redford Jr. em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia, era filho de um contador.

Em 2009, casou-se com a artista alemã e sua namorada de longa data, Sibylle Szaggars.

Figura proeminente do cinema em inglês nos Estados Unidos e no mundo, Redford ganhou o Oscar de Melhor Diretor com "Gente como a gente" (1980), além de uma estatueta dourada honorária em 2002. 

"O trabalho de Robert Redford como ator, diretor e produtor sempre representou o homem como ele mesmo: o intelectual, o artista, o cowboy", descreveu a atriz americana Barbra Streisand ao entregá-lo o Oscar honorário por sua trajetória. 

Redford recebeu sua única indicação ao Oscar de Melhor Ator com a interpretação de um artista da década de 1930 em "Golpe de Mestre" (1973). 

Um dos maiores feitos do declarado liberal e ambientalista foi o lançamento, em 1985, do independente Festival de Cinema de Sundance.

Criado para promover diretores descontentes com o cinema comercial e carente de diversidade de Hollywood, o festival impulsionou cineastas destacados como Jim Jarmusch, Quentin Tarantino e Steven Soderbergh.

