Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira (16) em Utah aos 89 anos, anunciou seu agente. Redford faleceu enquanto dormia e não foi divulgada uma causa específica de sua morte, segundo um comunicado de Cindi Berger, CEO da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK.

O presidente americano, Donald Trump, prestou homenagem ao artista. "Por vários anos, não houve ninguém melhor que Robert Redford", disse ao sair da Casa Branca, quando um jornalista o informou sobre a morte do ator. "Houve uma época em que era o mais famoso. Foi imenso", disse. Com sua beleza e talento, Robert Redford foi um ambientalista comprometido, independente e próspero. O galã de cabelos volumosos estreou em grande estilo ao lado de Paul Newman como o simpático criminoso no faroeste "Butch Cassidy" (1969). Também estrelou outros grandes clássicos, como "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976). Após 20 anos como ator, passou para trás das câmeras, tornando-se um diretor vencedor do Oscar, por "Gente como a Gente" (1980), e cofundador do Festival de Cinema de Sundance para aspirantes a cineastas independentes.

Ativista ambiental comprometido, Redford também lutou pela preservação da paisagem natural e dos recursos de Utah, onde morava. Nascido Charles Robert Redford Jr. em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia, era filho de um contador. Em 2009, casou-se com a artista alemã e sua namorada de longa data, Sibylle Szaggars.

- Marca registrada - Figura proeminente do cinema em inglês nos Estados Unidos e no mundo, Redford ganhou o Oscar de Melhor Diretor com "Gente como a gente" (1980), além de uma estatueta dourada honorária em 2002. "O trabalho de Robert Redford como ator, diretor e produtor sempre representou o homem como ele mesmo: o intelectual, o artista, o cowboy", descreveu a atriz americana Barbra Streisand ao entregá-lo o Oscar honorário por sua trajetória.