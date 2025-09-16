Modi e Trump trocam mensagens cordiais em meio a negociações comerciais tensas

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trocaram mensagens cordiais nesta terça-feira (16), apesar das tensas relações entre os dois países após várias semanas de desentendimentos relacionados ao comércio e à guerra na Ucrânia. Durante uma conversa telefônica, Modi recebeu calorosas felicitações de Trump pelo seu 75º aniversário e elogios pelos esforços para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia.

"Obrigado pelo seu apoio para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia!", escreveu Trump em sua rede Truth Social após a ligação, que descreveu como "maravilhosa". Modi, acrescentou, está fazendo um "trabalho formidável". Em uma publicação no X, Modi agradeceu Trump e afirmou que estava decidido a consolidar as relações bilaterais. Também apoiou os esforços de Trump para alcançar uma "resolução pacífica do conflito da Ucrânia". As relações entre Nova Déli e Washington têm sido tensas desde que Trump elevou as tarifas sobre a maioria das exportações indianas para 50% no mês passado, em retaliação às contínuas compras de petróleo russo por parte da Índia, que, segundo autoridades da Casa Branca, contribuem para financiar a guerra na Ucrânia. No entanto, durante a última semana, os líderes de ambos os países fizeram declarações públicas mais conciliadoras.

Nesta terça-feira, funcionários comerciais indianos e americanos dialogaram em Nova Déli, com a participação do representante comercial adjunto dos Estados Unidos para o Sul e Centro da Ásia, Brendan Lynch. "As conversas foram positivas e com olhar para o futuro, abrangendo vários aspectos do acordo comercial", afirmou o Ministério do Comércio indiano em comunicado na noite desta terça-feira. "Decidiu-se intensificar os esforços para alcançar a pronta conclusão de um acordo comercial mutuamente benéfico", acrescentou.

A Índia não conseguiu chegar a um acordo para aliviar sua carga tarifária, apesar de ter sido um dos primeiros países a iniciar negociações comerciais com Washington. Os exportadores do país mais populoso do mundo já alertaram sobre cancelamento de pedidos e possíveis perdas significativas de empregos devido às tarifas. A decisão de Trump de aumentar os impostos sobre produtos indianos de 25% para 50% complicou ainda mais a situação.