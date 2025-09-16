Líder da extrema-direita de Portugal acusa rival de ir a 'festival de hambúrgueres'

De acordo com o jornal lusitano Público, a confusão aconteceu após o Parlamento aprovar na última quarta-feira, 10, a ida do presidente português ao "Bürgerfest". O único partido a votar contra a viagem foi o Chega.

O presidente do partido português de extrema-direita Chega, André Ventura, virou motivo de piada após confundir o "Bürgerfest", que ocorre em Berlim, na Alemanha, com um festival de hambúrgueres. Ventura apagou as publicações, mas se negou a pedir desculpas ao presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a quem ele havia criticado.

"Será que os portugueses não se revoltam?"

Após a decisão, Ventura afirmou em seu perfil no X (antigo Twitter) que o Parlamento tinha aprovado a ida de Rebelo de Sousa a um "festival de hambúrgueres". "O Parlamento aprovou a ida do Presidente da República à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres. À conta dos nossos impostos. Acham isto normal? Será que os portugueses não se revoltam?", disse o líder da extrema-direita. Ele também publicou um vídeo no Instagram onde crítica a decisão. No entanto, o "Bürgerfest" não tem nenhuma relação com hambúrgueres.

Em uma nota divulgada ainda na quarta-feira, a Presidência de República afirmou que o evento, cujo nome pode ser traduzido para "Festa dos Cidadãos", é realizado anualmente para "honrar o trabalho voluntário e promover o envolvimento cívico dos cidadãos". A festa ocorreu nos jardins no Palácio Bellevue, na sexta-feira, 12, e no sábado, 13.

Ainda de acordo com o Público, o líder do Chega anunciou nesta terça-feira, 16, que será candidato a presidente nas eleições de 2026. Ele afirmou que esse não era o seu desejo, mas que aceitou a missão por "falta de uma alternativa que ocupe o lugar".