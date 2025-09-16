Kane diz que enfrentar o Chelsea na Champions o motiva a 'jogar melhor'

O atacante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique e ex-Tottenham, afirmou nesta terça-feira (16) que enfrentar o Chelsea, adversário do time bávaro na primeira rodada da Liga dos Campeões e grande rival de seu ex-clube, o motiva a "jogar melhor". Em entrevista coletiva na véspera da partida, em Munique, Kane deixou claro que não esqueceu a histórica rivalidade entre 'Spurs' e 'Blues'.

"Era uma boa rivalidade, especialmente no início da minha carreira no Tottenham, na era Pochettino. Tivemos jogos muito bons, jogos difíceis". Kane enfrentou o Chelsea em 22 ocasiões entre todas as competições com a camisa do Tottenham, antes de assinar com o Bayern, em 2023. Essa série de jogos inclui a derrota na final da Copa da Liga Inglesa de 2015 e a eliminação na semifinal da Copa da Inglaterra de 2019. O capitão da seleção inglesa, que ainda não havia conquistado títulos na carreira quando deixou o Tottenham, quebrou a maldição quando foi campeão alemão pelo Bayern na temporada passada.