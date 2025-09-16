Itália ordena extradição para Alemanha de suspeito de sabotagem do gasoduto Nord Stream

Um tribunal italiano ordenou nesta terça-feira (16) a extradição para a Alemanha de um cidadão ucraniano suspeito de ser um dos coordenadores da sabotagem ao gasoduto russo Nord Stream no Mar Báltico em setembro de 2022. O suspeito, Serhii Kuznietsov, era membro das Forças Armadas ucranianas na época e negou ser parte da célula que colocou explosivos nos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2.

Seu advogado, Nicola Canestrini, disse à AFP que recorrerá da decisão do tribunal em Bolonha, no norte da Itália, à mais alta instância judicial do país. Os gasodutos, que durante anos transportaram gás russo para a Europa, sofreram danos graves devido às explosões ocorridas meses após a invasão russa à Ucrânia. As potências ocidentais e a Rússia acusaram-se mutuamente pela sabotagem. Canestrini afirma que seu cliente estava na Ucrânia no momento dos fatos e que seu processo judicial foi injusto. Ele acrescenta que seu cliente não teve permissão para comparecer pessoalmente às audiências e teve negado o acesso total ao processo alemão, "em flagrante violação ao direito a um julgamento justo". Segundo autoridades alemãs, o sabotagem foi obra de uma célula ucraniana composta por cinco homens e uma mulher.