Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel bombardeia porto controlado por rebeldes huthis no Iêmen

Israel bombardeia porto controlado por rebeldes huthis no Iêmen

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Israel bombardeou, nesta terça-feira (16), o porto iemenita de Hodeida, controlado por rebeldes huthis, que relataram pelo menos dez ataques nesta área do oeste do Iêmen. 

Este é o ataque mais recente de Israel contra os rebeldes apoiados pelo Irã, após o assassinato do primeiro-ministro huthi no mês passado na capital Sanaa, e dezenas de bombardeios dirigidos principalmente contra os meios de comunicação do grupo na semana passada. 

A rede de televisão Al Masirah, controlada pelos huthis, informou que "12 ataques aéreos do inimigo israelense tinham como alvo o porto de Hodeida", e o porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, afirmou que suas defesas aéreas estavam "enfrentando aviões inimigos israelenses que estão lançando uma agressão contra o nosso país". 

O Exército israelense afirmou ter atacado uma "infraestrutura militar" huthi no porto, utilizada "para transferir armas fornecidas pelo regime iraniano, com o objetivo de realizar ataques contra o Estado de Israel e seus aliados". 

Antes do ataque, o porta-voz militar israelense no idioma árabe, Avichay Adraee, havia pedido a evacuação do porto e dos barcos ali ancorados. 

Em um comunicado divulgado na rede social X, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, alertou que os huthis "continuarão sofrendo golpes e pagando um preço doloroso por qualquer tentativa de ataque ao Estado de Israel". 

Os huthis lançaram ataques repetidos com drones e mísseis contra Israel desde o início da guerra em Gaza em 2023, em solidariedade ao povo palestino. 

Em resposta, Israel atacou o Iêmen em várias ocasiões, concentrando-se em infraestruturas como portos, estações de energia e o aeroporto internacional em Sanaa. 

Em 10 de setembro, 46 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas em ataques aéreos israelenses contra os rebeldes em Sanaa e na província iemenita de Al Jawf, no norte do país. 

Em agosto, o primeiro-ministro huthi Ahmad Ghaleb al Rahwi, nove ministros e dois funcionários do gabinete rebelde morreram em outro ataque aéreo em Sanaa.

bur-acc-aya/dv/rnr/jvb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar