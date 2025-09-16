Índia diz ter tido conversas comerciais 'positivas' com EUA sobre tarifas

A Índia afirmou ter tido conversas comerciais "positivas" com os Estados Unidos, nesta terça-feira (16), e que os dois países vão "intensificar esforços" para fechar um acordo sobre as tarifas aduaneiras impostas a produtos do país asiático pelo presidente americano, Donald Trump. Índia e Estados Unidos mantêm relações bilaterais tensas após a decisão de Trump de impor tarifas de 50% aos produtos indianos no mês passado, em represália pelas compras de petróleo russo por Nova Délhi que, segundo funcionários da Casa Branca, ajudam a financiar a guerra na Ucrânia.

No entanto, as declarações de líderes dos dois países na última semana foram mais conciliadoras e funcionários comerciais indianos e americanos mantiveram conversas, nesta terça, em Nova Délhi, com a participação do representante comercial adjunto dos Estados Unidos para o Sul e o Centro da Ásia, Brendan Lynch. "Reconhecendo a importância duradoura do comércio bilateral entre Índia e Estados Unidos, as conversas foram positivas e com vistas ao futuro, abrangendo vários aspectos do acordo comercial", afirmou o Ministério do Comércio indiano em um comunicado divulgado nesta terça-feira à noite (hora local). "Decidiu-se intensificar os esforços para alcançar a pronta conclusão de um acordo comercial mutuamente benéfico", acrescentou o ministério. A Índia não conseguiu chegar a um acordo para atenuar sua carga tarifária, apesar de ser um dos primeiros países a iniciar negociações comerciais com Washington.

Os exportadores do país mais populoso do mundo já alertaram para o cancelamento de pedidos e possíveis perdas significativas de empregos por causa das tarifas. A decisão de Trump de aumentar as taxas cobradas dos produtos indianos de 25% para 50%, misturando a guerra com o comércio internacional, complicou ainda mais as coisas. Os especialistas acreditam que, apesar de ambas as partes avançarem, um acordo comercial demandará negociações árduas.