Guterres propõe redução de 15% no orçamento da ONU para 2026

O secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs reduzir cerca de 15% do orçamento de 2026 da organização, que enfrenta restrições crônicas agravadas agora pelas políticas do presidente dos EUA, Donald Trump. O corte inclui eliminar mais de 2.500 postos de trabalho.

No segundo trimestre do ano, Guterres havia apresentado aos Estados-membros um orçamento de aproximadamente 3,7 bilhões de dólares (19,6 de bilhões de reais) para 2026, similar ao de 2025. Mas em duas cartas publicadas nesta terça-feira (16), anunciou aos países-membros e ao pessoal da ONU uma redução de "mais de 15% do orçamento ordinário", ou aproximadamente 500 milhões de dólares (2,6 bilhões de reais), e o corte de aproximadamente 19% dos postos financiados com esses recursos orçamentários. Segundo um alto funcionário da ONU, o orçamento revisado soma 3,2 bilhões de dólares (17,2 bilhões de reais). Isso resultará na eliminação de 2.681 postos. Em sua carta ao pessoal, o secretário-geral assegura que o impacto será distribuído entre os três pilares da ONU (paz e segurança, direitos humanos e desenvolvimento sustentável), e que certos setores serão particularmente afetados, especialmente os programas de assistência aos países mais pobres.

"Para alguns colegas, essas mudanças podem significar uma realocação para eles e suas famílias", para outros, uma mudança de cargo, e para "alguns", uma demissão, também aponta Guterres. O funcionário consultado mencionou a realocação inicial de pouco mais de 200 pessoas de Genebra e Nova York para cidades mais econômicas, como Nairobi. A proposta orçamentária será debatida agora pelos Estados-membros, antes da prevista adoção pela Assembleia Geral até o final do ano.

A ONU enfrenta há anos uma crise crônica de liquidez, devido ao fato de que alguns Estados-membros não pagam suas contribuições obrigatórias ao orçamento ordinário na íntegra, e outros não o fazem em tempo hábil. Por exemplo, os Estados Unidos, o maior contribuinte do orçamento ordinário da ONU (com 22%), acumulavam atrasos de 1,5 bilhão de dólares (quase 8 bilhões de reais) no final de janeiro e não pagaram nada desde o retorno de Trump à Casa Branca, segundo a ONU. E em 2024, a China, o segundo maior contribuinte da ONU (20%), não pagou suas cotas até o final de dezembro.