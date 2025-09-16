Espanha mantém boa performance econômica e revisa em alta sua previsão de crescimento para 2025

Apesar das incertezas econômicas internacionais, a economia espanhola continua mostrando "força", afirmou nesta terça-feira (16) o governo, que revisou para cima as suas previsões de crescimento para 2025, ano em que espera que a Espanha continue como a economia avançada mais dinâmica do mundo. "A economia espanhola continua apresentando sinais claros de força, tanto no curto quanto no médio prazo, e seguimos acumulando, dia após dia, boas notícias econômicas", celebrou nesta terça-feira o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, após anunciar que a previsão de crescimento do PIB para 2025 aumentava em um décimo, situando-se agora em 2,7%.

Em contraste, a França crescerá 0,7% este ano, segundo seu banco central, e a Alemanha 0,1% ou 0,2%, dependendo dos institutos econômicos alemães. "Também temos perspectivas positivas até o ano de 2028, com um crescimento robusto, equilibrado e sustentado em bases sólidas (...), apesar do complexo contexto internacional", acrescentou durante a coletiva de imprensa após o Conselho de Ministros. Para o terceiro trimestre, indicou, a previsão de crescimento é de 0,7%. Após registrar um avanço do PIB de 3,2% em 2024, a Espanha manteve seu bom ritmo no início deste ano, com um aumento de 0,6% no primeiro trimestre e de 0,7% no segundo, acumulando assim oito trimestres consecutivos com um aumento do PIB superior a 0,6%.

Assim como o Governo, o Banco da Espanha elevou nesta terça-feira sua previsão de crescimento para 2025, situando-a em 2,6%, o que representa dois décimos a mais do que sua última estimativa e um acima das projeções do Fundo Monetário Internacional (2,5%). "A economia espanhola (...) continua mostrando uma notável capacidade de resiliência no atual contexto internacional e registrou no segundo trimestre um desempenho mais favorável do que o previsto", sublinhou o organismo na última atualização de suas projeções macroeconômicas. Segundo antecipou há algumas semanas o Instituto Nacional de Estatística, o crescimento espanhol foi impulsionado principalmente pelo investimento empresarial e pelo consumo das famílias, fatores nos quais Carlos Cuerpo vê "uma garantia de sustentabilidade e mais ainda em um contexto onde o principal risco das nossas economias é efetivamente a evolução (...) do contexto internacional".