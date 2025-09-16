Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desemprego marca outro recorde positivo no Brasil

Desemprego marca outro recorde positivo no Brasil

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O desemprego no Brasil continua em queda: caiu para 5,6% no trimestre de maio a junho, o mais baixo em 13 anos, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (16). 

Esta é a melhor taxa desde 2012, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adotou seu método de cálculo atual. 

O recorde anterior foi de 5,8%, no período de abril a junho. 

A redução contínua do desemprego é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Segundo o IBGE, são cerca de 6,1 milhões de pessoas procurando emprego, ou seja, 1,2 milhão a menos do que há um ano. A taxa de desemprego foi de 6,8% no mesmo período de 2024. 

No entanto, a proporção da população ativa que trabalha na informalidade continua alta: 37,8%. 

A renda média dos trabalhadores foi de 3.484 reais entre maio e julho, um aumento de 3,8% no último ano. O aumento é, no entanto, menor que a inflação, que chegou a 5,23% em julho no acumulado de 12 meses, antes de recuar para 5,13% em agosto. 

A economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado, mas o Produto Interno Bruto sofreu um revés no segundo trimestre de 2025, quando cresceu 0,4% na medição mês a mês, em comparação com 1,3% no primeiro trimestre do ano. 

Esses números não consideram a entrada em vigor, desde 6 de agosto, de tarifas de 50% sobre alguns produtos brasileiros impostas pelos Estados Unidos, em retaliação pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes.

lg/lab/rsr/ffb/mr/jc/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar