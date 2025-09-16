Desemprego marca outro recorde positivo no Brasil

O desemprego no Brasil continua em queda: caiu para 5,6% no trimestre de maio a junho, o mais baixo em 13 anos, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (16). Esta é a melhor taxa desde 2012, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adotou seu método de cálculo atual.

O recorde anterior foi de 5,8%, no período de abril a junho. A redução contínua do desemprego é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o IBGE, são cerca de 6,1 milhões de pessoas procurando emprego, ou seja, 1,2 milhão a menos do que há um ano. A taxa de desemprego foi de 6,8% no mesmo período de 2024. No entanto, a proporção da população ativa que trabalha na informalidade continua alta: 37,8%.