Comissão Europeia trará 19º pacote de sanções contra Rússia visando cripto, bancos e energia
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira, 16, que o órgão apresentará em breve seu 19º pacote de sanções contra a Rússia, visando criptomoedas, bancos e energia.
Segundo ela, a economia de guerra da Rússia, sustentada pelas receitas dos combustíveis fósseis, está financiando o "derramamento de sangue na Ucrânia".
"Para pôr fim a isso, a Comissão proporá acelerar a eliminação gradual das importações de combustíveis fósseis russos", escreveu von der Leyen na rede X.
A presidente da Comissão ainda afirmou que as ações vem após ela e o presidente dos EUA, Donald Trump, terem uma "boa conversa" sobre o fortalecimento de esforços conjuntos para aumentar a pressão econômica sobre a Rússia por meio de medidas adicionais.