Com 8 gols no segundo tempo, Juventus e Borussia Dortmund empatam na Champions

Em jogo com oito gols no segundo tempo, a Juventus chegou a estar perdendo por 4 a 2, mas arrancou um valioso empate com o Borussia Dortmund em 4 a 4 nesta terça-feira (16), em Turim, na primeira rodada da Liga dos Campeões. Depois de 45 minutos sem bola na rede, Juve e Dortmund voltaram do intervalo em outro ritmo e o jogo ficou eletrizante.

O time alemão saiu na frente com um gol de Karim Adeyemi (52'), aproveitando um passe de Serhou Guirassy. A Juve, que lidera o Campeonato Italiano ao lado do Napoli, empatou com um belo chute no ângulo de Kenan Yildiz (63'). Lukas Nmecha devolveu a vantagem ao Dortmund batendo da entrada da área (65'), mas logo em seguida os italianos empataram novamente, com Dusan Vlahovic (67'). Minutos mais tarde, os alemães abriram 4 a 2 com o gol do brasileiro Yan Couto (74') e o pênalti convertido por Ramy Bensebaini (86'), deixando a vitória praticamente encaminhada.