Centenas de cientistas denunciam intenção dos EUA de reverter decisão sobre o clima

Mais de mil cientistas e especialistas americanos denunciaram nesta terça-feira (16) os esforços da Casa Branca para reverter uma decisão fundamental que sustenta a autoridade do governo para regular os gases de efeito estufa. Sob o atual governo do presidente Donald Trump, a Agência de Proteção Ambiental (EPA, pela sigla em inglês) busca anular sua própria "Determinação de Perigo" de 2009, que reconhece que as emissões que retêm calor no ambiente colocam em risco a saúde e o bem-estar público.

Desde então, esse documento tem servido como base legal para inúmeras regulamentações federais, como as normas sobre emissões. O chefe da EPA, Lee Zeldin, argumentou que a regulamentação, ratificada pela Suprema Corte, era baseado em um raciocínio equivocado e causava danos econômicos. Mas cientistas do clima, especialistas em saúde pública e economistas refutaram essa afirmação. "Podemos atestar as evidências científicas irrefutáveis das mudanças climáticas causadas pela ação humana, seus impactos nocivos na saúde e no bem-estar das pessoas, e o custo devastador que implica", indicaram em uma carta.