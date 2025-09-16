Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Candidato de Trump se torna oficialmente um dos governadores do Fed

Candidato de Trump se torna oficialmente um dos governadores do Fed

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um assessor do presidente americano, Donald Trump, tornou-se oficialmente um dos governadores do banco central dos Estados Unidos (Federal Reserve, Fed) nesta terça-feira (16), bem a tempo de participar de uma reunião importante sobre as taxas de juros. 

Stephen Miran foi empossado, anunciou o Federal Reserve em um comunicado, poucas horas após sua nomeação ser confirmada pelo Senado. A reunião de política monetária de dois dias do Fed começou logo depois, segundo um porta-voz.

myl/mar/mr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar