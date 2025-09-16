Cadáveres "devorados por cães": ONG denuncia "massacre" de mais de 50 haitianos por gangues
Mais de 50 pessoas foram assassinadas em uma série de ataques de gangues na semana passada no Haiti, informou nesta segunda-feira uma ONG local defensora de direitos humanos.
No Haiti, o país mais pobre das Américas, as quadrilhas criminosas semeiam o terror em um contexto de profunda crise política. A violência se agravou desde 2024, quando grupos armados obrigaram o então primeiro-ministro Ariel Henry a renunciar.
As gangues agora controlam 90% da capital, Porto Príncipe, segundo a ONU.
Na semana passada, "terroristas da coalizão criminosa Viv Ansanm" (Viver juntos) realizaram "um massacre extremamente cruel contra a população civil" na cidade vizinha de Laboderie, ao norte da capital Porto Príncipe, diz um relatório da Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (RNDDH) enviado à AFP.
Além de perpetrar o massacre, incendiaram dezenas de casas.
Até este domingo, os corpos de "várias vítimas ainda não haviam sido recuperados, enquanto cadáveres ainda jaziam no mato, devorados por cães", denunciou a ONG.
Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar em localidades vizinhas, enquanto outros "fugiram para o mar em canoas para tentar escapar da barbárie".
Segundo a ONG, a quadrilha acusa os moradores da localidade onde ocorreu o massacre de serem "informantes da polícia".
O Conselho Presidencial de Transição, que governa o Haiti após a renúncia de Henry em abril de 2024, expressou em comunicado sua "profunda indignação" diante desses "atos bárbaros".
O secretário-geral da ONU, António Guterres, também "condenou" no X este "ataque brutal" e pediu à comunidade internacional que "reforce" a Missão Multinacional de Segurança (MMAS).
Liderada pelo Quênia, a MMAS atua há mais de um ano para ajudar a sobrecarregada polícia haitiana. Mal equipada e subfinanciada, a entidade tem dificuldades para enfrentar as gangues.
