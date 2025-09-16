Austrália e Papua-Nova Guiné adiam assinatura de tratado de defesa mútua

Austrália e Papua-Nova Guiné decidiram adiar a assinatura prevista para esta quarta-feira (17, data local) de um novo tratado que estabelece um mecanismo de defesa mútua em caso de ataque, anunciaram ambas as partes.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, e seu colega papuásio, James Marape, tinham previsto assinar o documento em Port Moresby, capital de Papua-Nova Guiné, no momento em que a China busca ampliar sua influência na região.