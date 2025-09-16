Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Assembleia Geral da ONU apoia criação de Estado palestino sem Hamas

Assembleia Geral da ONU apoia criação de Estado palestino sem Hamas

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resolução não vinculante apresentada pela França foi aprovada por 142 votos contra 10 contrários. Texto condena o Hamas e exige que o grupo entregue suas armas.A Assembleia Geral da ONU votou nesta sexta-feira (12/09) a favor de uma resolução não juridicamente vinculativa que acata a solução de dois Estados entre Israel e Palestina. A decisão acontece um dia após o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu endossar um plano para dobrar população de colônia judaica na Cisjordânia ocupada e dizer que "não haverá um Estado palestino". O texto foi aprovado por 142 votos a favor, 10 contra e 12 abstenções. Além de Israel, países como Argentina, Paraguai, Hungria e EUA rejeitaram a resolução. O documento condena diretamente o Hamas, tomando como organização terrorista por diversos países, e exige que o grupo entregue suas armas, indicando que o reconhecimento de um Estado palestino só pode ocorrer sem a presença do Hamas. Embora Israel tenha alegado que órgãos da ONU falharam em condenar o ataque do Hamas pelo ataque de 7 de outubro de 2023, a nova declaração, apresentada por França e Arábia Saudita, não deixa espaço para ambiguidades. Formalmente chamada de Declaração de Nova York sobre a "Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados", o texto afirma que "o Hamas deve libertar todos os reféns" e que a Assembleia Geral da ONU condena "os ataques cometidos contra civis em 7 de outubro". A resolução também pede "ação coletiva para encerrar a guerra em Gaza, a fim de alcançar uma solução justa, pacífica e duradoura para o conflito israelense-palestino, baseada na implementação efetiva da solução de Dois Estados". Israel diz "rejeitar totalmente" a resolução A declaração, que já havia sido endossada pela Liga Árabe e coassinada em julho por 17 Estados-membros da ONU, incluindo vários países árabes, também busca excluir completamente o Hamas da liderança em Gaza. "O Hamas deve encerrar seu governo em Gaza e entregar suas armas à Autoridade Palestina, com engajamento e apoio internacional, em conformidade com o objetivo de um Estado Palestino soberano e independente", afirma o documento. O vice-líder da Autoridade Palestina, Hussein al-Sheikh, saudou a decisão, afirmando que a resolução "expressa a disposição internacional de apoiar os direitos de nosso povo e constitui um passo importante para o fim da ocupação e a conquista do nosso Estado independente". O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, disse que Israel "rejeita totalmente" a declaração, chamando-a de prova de que a Assembleia Geral se tornou "um circo político desconectado da realidade". "Escudo contra críticas" A votação antecede uma cúpula da ONU copresidida por Riad e Paris em 22 de setembro, em Nova York, na qual o presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu reconhecer formalmente o Estado palestino. "O fato de a Assembleia Geral finalmente apoiar um texto que condena diretamente o Hamas é significativo", disse Richard Gowan, diretor da ONU no International Crisis Group, à agência de notícias AFP. "Agora, pelo menos, os Estados que apoiam os palestinos podem rebater acusações israelenses de que implicitamente toleram o Hamas", acrescentou, ressaltando que isso "oferece um escudo contra críticas de Israel". Além de Macron, outros líderes anunciaram a intenção de reconhecer formalmente um Estado palestino durante a cúpula da ONU. Entre eles, Bélgica e Reino Unido. Os gestos são vistos como uma forma de aumentar a pressão sobre Israel para encerrar a guerra em Gaza, desencadeada pelos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. A Declaração de Nova York inclui a discussão sobre o "desdobramento de uma missão internacional temporária de estabilização" na região devastada, sob mandato do Conselho de Segurança da ONU, visando apoiar a população civil palestina. Solução de dois Estados cada vez mais difícil Cerca de três quartos dos 193 membros da ONU reconhecem o Estado Palestino proclamado em 1988 pela liderança palestina exilada, entre eles, o Brasil. No entanto, dois anos de guerra devastaram a Faixa de Gaza, além da expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia e do declarado desejo de autoridades israelenses de anexar o território. "Vamos cumprir nossa promessa de que não haverá Estado Palestino", prometeu o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesta quinta-feira. O chefe da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, por sua vez, pode ter sua visita a Nova York para a cúpula da ONU impedida, depois que autoridades dos EUA afirmaram que negariam seu visto. gq (AFP, AP, Reuters)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar