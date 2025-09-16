AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ QUARTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2025 A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas (*) Evento atualizado nas últimas 24 horas QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025 Américas

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30 (+) Missoula (Estados Unidos) - A Constituição dos EUA pode impedir o colapso climático? Novo caso tenta descobrir - (até 18) WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 17)

MÉXICO (México) - México lembra os 40 anos do sismo que deixou milhares de mortos - (até 19) BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros - 19H30 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)

Europa WINDSOR (Reino Unido) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita de Estado - (até 18) (+) FRANKFURT (Alemanha) - Suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann prestes a ser libertado -