Trump anuncia segundo ataque a cartéis de drogas venezuelanos em meio a tensões com Maduro

Em publicação na Truth Social, ele afirmou que a ação foi conduzida por militares americanos na manhã de hoje enquanto integrantes de um grupo venezuelano transportavam drogas em águas internacionais com destino aos EUA.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira, que ordenou um segundo ataque contra organizações criminosas que classificou como "cartéis de tráfico de drogas extraordinariamente violentos e narcoterroristas".

Trump disse que três homens morreram no ataque e que nenhuma força americana foi ferida. Ele reforçou que, em sua avaliação, "esses cartéis representam uma ameaça à Segurança Nacional, à Política Externa e a interesses vitais dos EUA". "FIQUEM AVISADOS - SE VOCÊ ESTIVER TRANSPORTANDO DROGAS QUE PODEM MATAR AMERICANOS, ESTAMOS CAÇANDO VOCÊ!", escreveu.

O republicano ainda declarou que as atividades dessas organizações causaram consequências "devastadoras nas comunidades americanas por décadas, matando milhões de cidadãos" e acrescentou que isso "nunca mais" será tolerado.

O anúncio ocorre após um primeiro ataque no sul do Caribe, confirmado em 2 de setembro pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Na ocasião, Rubio disse que a embarcação havia partido da Venezuela e era operada por uma organização narcoterrorista.

Pouco depois do primeiro ataque, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que "defenderá a soberania do país" e pediu a Trump que abra diálogo para evitar um conflito. O aumento das operações militares americanas no Caribe também levou Caracas a elevar o tom. Na semana passada, Nicolás Maduro anunciou a criação de 284 pontos de "frente de batalha" com tropas, policiais e milícias civis espalhados por todo o país. Segundo ele, a Venezuela está "pronta para uma luta armada, se for necessário".