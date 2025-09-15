Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump anuncia acordo com a China sobre 'certa empresa' em meio a discussões sobre o TikTok

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (15) um acordo sobre uma "certa empresa", enquanto as negociações com a China prosseguem para solucionar a disputa entre os dois países sobre a gigante das redes sociais TikTok.

"Também foi alcançado um acordo sobre uma 'certa' empresa que os jovens do nosso país queriam muito salvar", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, após elogiar uma reunião comercial entre Estados Unidos, UE e China, que segundo ele correu "MUITO BEM".

Trump acrescentou que conversará com o presidente chinês Xi Jinping na sexta-feira (19).

bur-md/lb/mr/mar/fp/aa

Tags

eua china empresas

