Senado dos EUA confirma candidato de Trump ao Fed antes de reunião sobre juros

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta segunda-feira (15), por uma margem estreita, o candidato do presidente Donald Trump para um cargo-chave no Federal Reserve (Fed), poucas horas antes do início da reunião de política monetária do banco central americano.

O Senado, de maioria republicana, votou 48-47 para confirmar Stephen Miran, que preside o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, o que permite sua integração ao conselho de governadores do Fed e, portanto, a um painel de 12 membros com direito a voto que estabelecem as taxas de juros de referência na maior economia do mundo.

