Sánchez reitera sua 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, reafirmou nesta segunda-feira (15) sua "profunda admiração por uma sociedade civil espanhola que se mobiliza contra a injustiça", no dia seguinte às manifestações pró-palestinas em Madri que impediram a conclusão da última etapa da Volta da Espanha. O líder socialista, que fez da causa palestina uma de suas prioridades, também disse que "enquanto não cessar a barbárie, nem a Rússia nem Israel devem estar em nenhuma competição internacional".

Apesar das duras críticas vindas da oposição de direita após o final caótico da prova ciclística no domingo, com a invasão do percurso por milhares de manifestantes no centro de Madri, Sánchez manteve-se firme em suas posições. "Nós, é claro, sempre rejeitamos a violência. Não poderia ser diferente. Sempre o fizemos. Sentimos, como disse ontem, uma profunda admiração e respeito por nossos atletas, pelos ciclistas da Volta ciclística da Espanha", indicou o presidente do governo espanhol, durante uma intervenção perante parlamentares socialistas. "Mas também sentimos um imenso respeito e uma profunda admiração por uma sociedade civil espanhola que se mobiliza contra a injustiça e defende sua ideia de forma pacífica", acrescentou, em referência aos manifestantes pró-palestinos que perturbaram o desenvolvimento da prova durante quase todas as etapas, mas especialmente em sua chegada no domingo à capital. "Nossa posição é clara e contundente, enquanto não cessar a barbárie, nem a Rússia nem Israel devem estar em nenhuma competição internacional", acrescentou.