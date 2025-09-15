Rússia vê pausa em negociações com Ucrânia e acusa Otan de 'lutar contra' Moscou

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou, nesta segunda-feira, 15, que "ainda não há avanços na organização de uma cúpula sobre a questão ucraniana". Segundo ele, declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a próxima reunião será acordada em breve são "infundadas".

Além disso, Peskov voltou a acusar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de se envolver diretamente no conflito. "A Otan está envolvida nesta guerra", disse, ao afirmar que a aliança fornece "apoio direto e indireto ao regime de Kiev". Para ele, "pode-se dizer com absoluta certeza que a Otan está lutando contra a Rússia".