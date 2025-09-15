Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia vê pausa em negociações com Ucrânia e acusa Otan de 'lutar contra' Moscou

Autor Agência Estado
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou, nesta segunda-feira, 15, que "ainda não há avanços na organização de uma cúpula sobre a questão ucraniana". Segundo ele, declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que a próxima reunião será acordada em breve são "infundadas".

Além disso, Peskov voltou a acusar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de se envolver diretamente no conflito. "A Otan está envolvida nesta guerra", disse, ao afirmar que a aliança fornece "apoio direto e indireto ao regime de Kiev". Para ele, "pode-se dizer com absoluta certeza que a Otan está lutando contra a Rússia".

Em conversa com repórteres, Peskov declarou que "há uma pausa" nas tratativas com os EUA e com a Ucrânia. "Não há flexibilidade na posição ucraniana, nem disposição do regime de Kiev para realmente iniciar uma discussão séria", disse. Nessas condições, acrescentou, "uma reunião sem preparação seria absolutamente inútil".

