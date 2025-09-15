Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio chega a Israel em meio a ataques contra o norte da Faixa de Gaza

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegou a Israel no domingo, 14, em meio à intensificação dos ataques contra o norte da Faixa de Gaza. Ao menos 13 palestinos morreram, segundo as autoridades locais.

Rubio disse antes da viagem que buscaria respostas do governo de Israel sobre o futuro de Gaza, após o ataque contra líderes do Hamas no Catar na semana passada. A ofensiva interrompeu os esforços de negociação para o fim do conflito.

A visita de dois dias do secretário também representa um gesto de apoio a Israel, que está cada vez mais isolado. Fonte: Associated Press.

EUA

