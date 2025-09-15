Polícia israelense afirma matar um palestino que tentava entrar em Jerusalém

A polícia israelense informou que agentes fronteiriços mataram a tiros, nesta segunda-feira (15), um palestino quando tentava entrar em Jerusalém escalando a barreira que separa a cidade da Cisjordânia ocupada. O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, identificou o homem como Sanad Najed Mohammed Hantouli, de 25 anos, e disse que foi abatido por disparos israelenses perto da aldeia de Al Ram, ao norte de Jerusalém.

Um porta-voz da polícia israelense informou que agentes da polícia fronteiriça "frustraram uma tentativa de infiltração através da barreira de segurança em Jerusalém". "O suspeito foi abatido e neutralizado", declarou o porta-voz em um comunicado, acrescentando que posteriormente foi declarado morto pelas equipes médicas. O corpo de Hantouli foi transferido para o complexo médico palestino de Ramallah antes de ser levado para sua cidade natal, Silat al-Dhahr. Muitos palestinos tentaram cruzar ilegalmente a barreira de separação nos últimos meses para procurar trabalho em Israel.

As travessias aumentaram depois que as autoridades revogaram milhares de permissões de trabalho após o início da guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Muitos morreram fugindo das forças israelenses, afirmam funcionários palestinos. Israel começou a construir a barreira durante a segunda intifada palestina, em 2002. Naquela época, alegou que era necessária para manter a segurança diante dos atentados suicidas palestinos em Jerusalém e outras cidades israelenses.