Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia israelense afirma matar um palestino que tentava entrar em Jerusalém

Polícia israelense afirma matar um palestino que tentava entrar em Jerusalém

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia israelense informou que agentes fronteiriços mataram a tiros, nesta segunda-feira (15), um palestino quando tentava entrar em Jerusalém escalando a barreira que separa a cidade da Cisjordânia ocupada.

O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, identificou o homem como Sanad Najed Mohammed Hantouli, de 25 anos, e disse que foi abatido por disparos israelenses perto da aldeia de Al Ram, ao norte de Jerusalém.

Um porta-voz da polícia israelense informou que agentes da polícia fronteiriça "frustraram uma tentativa de infiltração através da barreira de segurança em Jerusalém".

"O suspeito foi abatido e neutralizado", declarou o porta-voz em um comunicado, acrescentando que posteriormente foi declarado morto pelas equipes médicas.

O corpo de Hantouli foi transferido para o complexo médico palestino de Ramallah antes de ser levado para sua cidade natal, Silat al-Dhahr.

Muitos palestinos tentaram cruzar ilegalmente a barreira de separação nos últimos meses para procurar trabalho em Israel.

As travessias aumentaram depois que as autoridades revogaram milhares de permissões de trabalho após o início da guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Muitos morreram fugindo das forças israelenses, afirmam funcionários palestinos.

Israel começou a construir a barreira durante a segunda intifada palestina, em 2002. Naquela época, alegou que era necessária para manter a segurança diante dos atentados suicidas palestinos em Jerusalém e outras cidades israelenses.

A barreira atravessa muitas partes da Cisjordânia e os palestinos a consideram uma apropriação de terras e uma fronteira de fato, ilegal segundo o direito internacional.

Os palestinos afirmam que a barreira agravou ainda mais a crise econômica na Cisjordânia. 

Israel mantém restrições rigorosas à circulação dos aproximadamente três milhões de residentes da Cisjordânia, que precisam de permissões especiais para cruzar os postos de controle em direção a Jerusalém Oriental ou Israel.

ha/jd/smw/sag/jvb/rm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar