Mergulhadores recuperam os primeiros objetos do navio gêmeo do 'Titanic' na costa da Grécia

Um grupo de mergulhadores de águas profundas recuperou o primeiro lote de objetos do "HMHS Britannic", navio gêmeo do "Titanic" que afundou na costa da Grécia em 1916, informou, nesta segunda-feira (15), o Ministério da Cultura da Grécia. O navio naufragou há mais de um século no mar Egeu e as peças foram encontradas a uma profundidade de 120 metros, segundo o Ministério.

Entre as descobertas estão "o sino de alarme do barco, a lâmpada de sinalização, diversos equipamentos portáteis de primeira e segunda classe, azulejos de cerâmica da decoração de um banheiro turco e um par de binóculos de observação", detalhou um comunicado da mesma fonte. Terceiro navio da classe Olympic e construído nos estaleiros Harland & Wolff, o "Britannic" foi requisitado pela Marinha Real durante a Primeira Guerra Mundial e transformado em um navio hospital. O transatlântico colidiu em novembro de 1916 com uma mina alemã enquanto navegava na costa da ilha cicládica de Kea e afundou em menos de uma hora, causando a morte de 30 das 1.065 pessoas a bordo, lembrou o Ministério da Cultura. A recuperação dos primeiros objetos do "Britannic" foi realizada com a ajuda de cientistas e uma equipe de onze mergulhadores que participam de um programa de pesquisa do historiador britânico Simon Mills, da Fundação Britannic, sob a supervisão do Eforato de Antiguidades Submarinas da Grécia.