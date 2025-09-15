Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

O serviço ferroviário para a cidadela inca de Machu Picchu, principal atração turística do Peru, teve que ser suspenso nesta segunda-feira (15) devido a um protesto de moradores, anunciou a empresa operadora. O bloqueio da via férrea faz parte do protesto de moradores que exigem que uma nova empresa se encarregue do transporte por ônibus da estação de trem até o sítio arqueológico, após o fim de uma concessão de 30 anos.

"Diante dessa situação, foi comunicada a suspensão das operações ferroviárias de maneira temporária", informou a empresa PeruRail em comunicado. O principal acesso à Machu Picchu é por trem a partir de Cusco, a uma distância de 110 km. Os moradores colocaram pedras e troncos em vários trechos da via férrea, segundo disse uma fonte da polícia à AFP. O protesto é organizado pela Frente de Defesa dos Interesses de Machu Picchu, que no domingo anunciou em comunicado uma greve por tempo indeterminado até que a nova empresa de transporte terrestre comece a operar.