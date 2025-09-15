Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

AFP Autor
Tipo Notícia

O serviço ferroviário para a cidadela inca de Machu Picchu, principal atração turística do Peru, teve que ser suspenso nesta segunda-feira (15) devido a um protesto de moradores, anunciou a empresa operadora.

O bloqueio da via férrea faz parte do protesto de moradores que exigem que uma nova empresa se encarregue do transporte por ônibus da estação de trem até o sítio arqueológico, após o fim de uma concessão de 30 anos.

"Diante dessa situação, foi comunicada a suspensão das operações ferroviárias de maneira temporária", informou a empresa PeruRail em comunicado.

O principal acesso à Machu Picchu é por trem a partir de Cusco, a uma distância de 110 km.

Os moradores colocaram pedras e troncos em vários trechos da via férrea, segundo disse uma fonte da polícia à AFP.

O protesto é organizado pela Frente de Defesa dos Interesses de Machu Picchu, que no domingo anunciou em comunicado uma greve por tempo indeterminado até que a nova empresa de transporte terrestre comece a operar.

"Há um impacto total nos turistas com os protestos, estão prejudicando o prestígio do país e o nome do Peru", disse à AFP Carlos Milla, ex-presidente da Câmara de Turismo de Cusco.

Por enquanto, as autoridades não informaram o número de turistas retidos, nem plano de evacuação.

