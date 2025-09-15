Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Federação de futebol da Noruega doará renda de jogo contra Israel ao MSF

Federação de futebol da Noruega doará renda de jogo contra Israel ao MSF

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Associação Norueguesa de Futebol (NFF) anunciou nesta segunda-feira (15) que doará a renda obtida com a venda de ingressos para o próximo jogo entre Noruega e Israel à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), para ajudar a aliviar o "sofrimento humanitário" em Gaza.

A partida, válida pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, está marcada para o dia 11 de outubro, em Oslo.

O jogo "será disputado em um contexto de grave sofrimento humanitário e não somos e nem podemos permanecer indiferentes a isso", declarou em entrevista coletiva a presidente da NFF, Lisa Klaveness.

"Acreditamos que é totalmente justificado doar a arrecadação da venda de ingressos para o Médicos Sem Fronteiras, que está fornecendo ajuda humanitária concreta e de emergência em Gaza", acrescentou.

A partida será realizada no estádio Ullevaal, que tem capacidade para 27 mil espectadores. Os ingressos já estão esgotados.

"Estamos comovidos ao ver que há doadores dispostos a fazer uma contribuição tão significativa para apoiar nossos colegas imersos em uma situação brutal e desesperadora em Gaza, onde precisam de todo o apoio possível, tanto financeiro quanto moral", reagiu Lindis Hurum, secretário-geral da filial norueguesa do MSF.

A Noruega lidera o Grupo I das Eliminatórias com cinco vitórias em cinco jogos, à frente da Itália e de Israel.

phy/po/meb/jvb/dd/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar