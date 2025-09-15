Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emir do Catar acusa Israel de tentar boicotar as negociações sobre Gaza com ataque

Autor AFP
Tipo Notícia

O emir do Catar acusou Israel nesta segunda-feira (15) de tentar boicotar os diálogos para uma trégua em Gaza ao bombardear membros do Hamas em seu território na semana passada. 

"Quem trabalha de forma diligente e sistemática para assassinar a parte com quem está negociando busca desestabilizar as negociações (...) para eles, as negociações não são mais do que parte da guerra", declarou o xeque Tamim bin Hamad Al Thani aos líderes árabes e muçulmanos reunidos em Doha para discutir o ataque. 

Também afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "sonha em transformar a região árabe em uma esfera de influência israelense, e isso é uma ilusão perigosa". 

O ataque israelense da semana passada, em Doha, foi direcionado contra uma reunião de líderes do Hamas, que examinariam uma nova proposta americana visando um cessar-fogo na Faixa de Gaza. 

Cinco palestinos membros do Hamas e um policial do Catar morreram no ataque. 

Catar, Estados Unidos e Egito atuam como mediadores entre Israel e o Hamas no atual conflito.

