Emir do Catar acusa Israel de tentar boicotar as negociações sobre Gaza com ataque

O emir do Catar acusou Israel nesta segunda-feira (15) de tentar boicotar os diálogos para uma trégua em Gaza ao bombardear membros do Hamas em seu território na semana passada.

"Quem trabalha de forma diligente e sistemática para assassinar a parte com quem está negociando busca desestabilizar as negociações (...) para eles, as negociações não são mais do que parte da guerra", declarou o xeque Tamim bin Hamad Al Thani aos líderes árabes e muçulmanos reunidos em Doha para discutir o ataque.