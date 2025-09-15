Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Downing Street denuncia 'linguagem incendiária' de Musk em protesto em Londres

AFP Autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por meio de seu porta-voz, condenou nesta segunda-feira (15) a "linguagem incendiária" usada pelo bilionário americano Elon Musk durante a manifestação de extrema direita que atraiu cerca de 150.000 pessoas em Londres no sábado. 

Musk, dono do X, discursou na marcha por videoconferência e pediu a dissolução do Parlamento britânico e a substituição do governo trabalhista. 

"Quer vocês escolham a violência ou não, a violência virá até vocês. Ou se defendem ou morrem", declarou Musk durante esta manifestação de escala sem precedentes no Reino Unido. 

O porta-voz de Starmer disse nesta segunda-feira que "a linguagem é claramente perigosa e incendiária. Ela ameaça com violência. Ela ameaça com intimidação em nossas ruas". 

A marcha foi convocada pelo ativista de extrema direita Tommy Robinson, de 42 anos, fundador da antiga Liga de Defesa Inglesa, que foi condenado diversas vezes, principalmente por perturbar a paz. 

Segundo a polícia, 150 mil pessoas compareceram à marcha, que desfilou pelo centro de Londres com bandeiras britânicas e inglesas. Alguns participantes carregavam faixas exigindo o fim da chegada de imigrantes sem documentos em pequenas embarcações que cruzam o Canal da Mancha, que separa a França da Inglaterra.

Várias figuras de extrema direita, incluindo Steve Bannon, ex-assessor do presidente dos EUA Donald Trump, juntaram-se ao protesto, disseram os organizadores. 

A manifestação resultou na prisão de 24 pessoas, segundo a polícia de Londres, cujos agentes enfrentaram "uma violência inaceitável" que deixou 26 membros da força de segurança feridos.

