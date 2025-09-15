Doações para crianças, política, operações migratórias e Gaza marcam a noite do Emmy

As estrelas da televisão se reuniram em Los Angeles na noite de domingo (14) para a 77ª edição do Emmy Awards, a principal premiação da televisão. Estes são alguns dos momentos marcantes no Teatro Peacock em Los Angeles:

- Contagem regressiva - O anfitrião, Nate Bargatze, encontrou uma forma de controlar os agradecimentos intermináveis nos discursos dos vencedores: no início da noite, ele anunciou que doaria 100.000 dólares (R$ 537 mil, na cotação atual) para a organização 'Boys and Girls Club of America', mas que descontaria 1.000 dólares (R$ 5.367) a cada segundo adicional aos 45 atribuídos para cada intervenção. "Sei que é difícil. É um jogo que inventei, e estas são as regras", disse o apresentador. No entanto, esclareceu que voltaria a adicionar 1.000 dólares para cada segundo economizado nos discursos.

Com um contador na tela, o valor diminuía inevitavelmente enquanto atores e diretores agradeciam colegas, familiares ou agentes. Embora alguns vencedores tenham respeitado seu tempo, ao final da noite a doação praticamente havia desaparecido. Felizmente, Bargatze disse que ele e a rede CBS doariam um total de 350.000 dólares (R$ 1,88 milhão) para a organização sem fins lucrativos que organiza programas extracurriculares para jovens.

- Aplausos a Colbert - o humorista Stephen Colbert foi um dos destaques da noite, sendo aplaudido de pé quando subiu ao palco. A CBS anunciou em julho que cancelaria seu programa "The Late Show with Stephen Colbert", dias após o comediante criticar o acordo de 16 milhões de dólares (R$ 89 milhões, na cotação da época) que a Paramount (empresa-matriz da CBS) fez com o presidente Donald Trump para encerrar um processo judicial contra ele. "Um grande suborno", segundo Colbert.

Trump comemorou o cancelamento, mas a indústria do entretenimento se solidarizou com o humorista, e apresentadores de outros programas noturnos apoiaram sua indicação a melhor talk show, um prêmio que ele ganhou. "Às vezes, você só sabe o quanto realmente ama algo quando sente que pode estar perdendo. Em setembro de 2025, meus amigos, nunca amei tão desesperadamente meu país. Deus abençoe os Estados Unidos", disse Colbert. - Cinco mulheres e um homem -