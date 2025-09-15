Copa feminina de 2027 será 'oportunidade muito importante', diz lateral Tamires

Referência do futebol feminino no país, a lateral Tamires acredita que a Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como sede, será "um marco" para alavancar a modalidade. Pentacampeão mundial no masculino, o Brasil ainda busca seu primeiro título no feminino, apesar de contar com grandes estrelas, como a 'Rainha' Marta.

"É uma oportunidade muito importante para todas", disse Tamires em entrevista à AFP, após conquistar pela sexta temporada consecutiva o título do Brasileirão pelo Corinthians, que na final disputada no último domingo derrotou o Cruzeiro. "Estamos evoluindo o futebol feminino (...) Cada vez, a cada ano, vai só aumentando o nível de competitividade", acrescentou a experiente jogadora de 37 anos, enquanto o Brasil se prepara para ser o primeiro país sul-americano a receber a Copa feminina, de 24 de junho a 25 de julho de 2027. - A cada ano, "um passo à frente" - Tamires tem mais de 100 jogos pela Seleção e já participou de três Mundiais (2015, 2019 e 2023) e três edições edições dos Jogos Olímpicos (Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024), conquistando uma medalha de prata na capital francesa.

Pergunta: Você esteve presente nos seis títulos consecutivos do Corinthians, como vive este momento? Resposta: "Estou muito feliz. É um trabalho de muitos anos desde 2013, quando ganhei meu primeiro título com o Centro Olímpico e, agora que voltei para o Brasil. A gente vem conquistando títulos e é bastante gratificante. É um trabalho muito sólido, muito bem feito. Cada dia, a cada ano, dando um passo à frente, mostrando nosso potencial". P: O nível do futebol feminino no Brasil está aumentando?

R: "Estamos evoluindo o futebol feminino, que isso é o que a gente quer (...). Cada vez, a cada ano, vai só aumentando o nível de competitividade e é o que a gente quer que aconteça. A gente que está há tantos anos assistindo ao futebol feminino". P: O Corinthians domina com muita autoridade. Os outros clubes também têm potencial? R: "O Cruzeiro foi difícil. A gente quer que cada vez mais clubes tenham esse potencial que o Cruzeiro e o Corinthians demonstraram aqui".

- "A gente vem empoderando o futebol feminino" - P: O Brasil será sede da Copa de 2027, é o estímulo que faltava para tentar ganhar terreno em relação aos Estados Unidos e à Europa e em toda a América do Sul? R: "É uma oportunidade muito importante para todos. Vamos lá, vamos crescer juntas".