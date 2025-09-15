Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copa feminina de 2027 será 'oportunidade muito importante', diz lateral Tamires

Autor Esteban ROJAS
Tipo Notícia

Referência do futebol feminino no país, a lateral Tamires acredita que a Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como sede, será "um marco" para alavancar a modalidade.

Pentacampeão mundial no masculino, o Brasil ainda busca seu primeiro título no feminino, apesar de contar com grandes estrelas, como a 'Rainha' Marta.

"É uma oportunidade muito importante para todas", disse Tamires em entrevista à AFP, após conquistar pela sexta temporada consecutiva o título do Brasileirão pelo Corinthians, que na final disputada no último domingo derrotou o Cruzeiro.

"Estamos evoluindo o futebol feminino (...) Cada vez, a cada ano, vai só aumentando o nível de competitividade", acrescentou a experiente jogadora de 37 anos, enquanto o Brasil se prepara para ser o primeiro país sul-americano a receber a Copa feminina, de 24 de junho a 25 de julho de 2027.

- A cada ano, "um passo à frente" -

Tamires tem mais de 100 jogos pela Seleção e já participou de três Mundiais (2015, 2019 e 2023) e três edições edições dos Jogos Olímpicos (Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024), conquistando uma medalha de prata na capital francesa.

Pergunta: Você esteve presente nos seis títulos consecutivos do Corinthians, como vive este momento?

Resposta: "Estou muito feliz. É um trabalho de muitos anos desde 2013, quando ganhei meu primeiro título com o Centro Olímpico e, agora que voltei para o Brasil. A gente vem conquistando títulos e é bastante gratificante. É um trabalho muito sólido, muito bem feito. Cada dia, a cada ano, dando um passo à frente, mostrando nosso potencial".

P: O nível do futebol feminino no Brasil está aumentando?

R: "Estamos evoluindo o futebol feminino, que isso é o que a gente quer (...). Cada vez, a cada ano, vai só aumentando o nível de competitividade e é o que a gente quer que aconteça. A gente que está há tantos anos assistindo ao futebol feminino".

P: O Corinthians domina com muita autoridade. Os outros clubes também têm potencial?

R: "O Cruzeiro foi difícil. A gente quer que cada vez mais clubes tenham esse potencial que o Cruzeiro e o Corinthians demonstraram aqui".

- "A gente vem empoderando o futebol feminino" -

P: O Brasil será sede da Copa de 2027, é o estímulo que faltava para tentar ganhar terreno em relação aos Estados Unidos e à Europa e em toda a América do Sul?

R: "É uma oportunidade muito importante para todos. Vamos lá, vamos crescer juntas".

P: O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está promovendo uma lei para impulsionar o futebol feminino no Brasil. Entre outras coisas, a lei propõe a criação de um fundo com capital público e privado para financiar competições e infraestrutura. Como as jogadoras estão recebendo essa notícia?

R: "É importante. Cada vez mais a gente vem empoderando o futebol feminino (...) não tínhamos tanto apoio nacionalmente e hoje a gente está tendo esse apoio nacional, do governo, do presidente, quando o Mundial pode ser um marco".

