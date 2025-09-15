Como empata com Genoa (1-1) pela 3ª rodada do Italiano; Cremonese segue invicta

Apesar de um gol espetacular do argentino Nico Paz no primeiro tempo, o Como, comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, acabou empatando em casa por 1 a 1 com o Genoa nesta segunda-feira (15), na partida que encerrou a terceira rodada do Campeonato Italiano. Foi aos 13 minutos que o argentino de 21 anos, ex-jogador do Real Madrid, recebeu a bola de Álvaro Morata, driblou dois adversários e chutou de pé esquerdo de fora da área para fazer 1 a 0.

Paz, que marcou seu segundo gol em três rodadas, recebeu antes da partida o troféu de melhor jogador jovem da Serie A do mês de agosto. Mas a reta final da partida foi difícil para a equipe de Fàbregas, que teria subido ao topo da tabela se tivesse vencido. Primeiro com a expulsão do zagueiro espanhol Jacobo Ramón (88') e depois com o gol nos acréscimos do ganês Caleb Ekuban (90'+2) para o Genoa. O Como ocupa a 9ª posição na tabela, enquanto o time genovês permanece em 15º.

Também nesta segunda-feira, a Cremonese (3º), sensação deste início da temporada italiana, permaneceu invicta após empatar em 0 a 0 com o Hellas Verona (17º), que ainda não venceu no campeonato. O veterano atacante inglês Jamie Vardy estreou pelo time de Cremona nessa partida, entrando em campo no segundo tempo. --- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado: Cagliari - Parma 2 - 0 Juventus - Inter 4 - 3

Fiorentina - Napoli 1 - 3 - Domingo: Roma - Torino 0 - 1