China e EUA definem 'base' para acordo sobre o TikTok, anuncia secretário americano

Os Estados Unidos e a China definiram uma "base" para um acordo sobre o aplicativo TikTok, anunciou nesta segunda-feira (15) o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, no segundo dia de negociações comerciais entre os dois países em Madri. 

"Temos uma base para um acordo sobre o TikTok", declarou Bessent a jornalistas, acrescentando que o pacto será finalizado em uma ligação na sexta-feira entre os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping.

