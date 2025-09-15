Chefe da AIEA pede a países que renovem seus compromissos com a não proliferação nuclear

No início da 69ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta segunda-feira, 15, o diretor geral Rafael Grossi pediu aos países que reafirmem seu compromisso com o regime de não proliferação de armas nucleares.

"Exorto os Estados Membros a reafirmarem seu compromisso com um sistema que tem sido um dos alicerces mais importantes para a paz internacional, mesmo durante as décadas mais tensas de nossa geração", disse ele.