Chefe da AIEA pede a países que renovem seus compromissos com a não proliferação nuclear

No início da 69ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) nesta segunda-feira, 15, o diretor geral Rafael Grossi pediu aos países que reafirmem seu compromisso com o regime de não proliferação de armas nucleares.

"Exorto os Estados Membros a reafirmarem seu compromisso com um sistema que tem sido um dos alicerces mais importantes para a paz internacional, mesmo durante as décadas mais tensas de nossa geração", disse ele.

Grossi observou que a conferência ocorre em um momento em que "atos de terrorismo, múltiplos conflitos militares e a erosão das normas nucleares estão acontecendo, com o crescente abismo entre pobreza e prosperidade".

Ele ainda comentou sobre as maneiras pelas quais a AIEA está trabalhando para impedir a disseminação de armas nucleares e está colocando a ciência nuclear em bom uso, incluindo para tratamento de câncer, segurança alimentar, monitoramento de poluição plástica, detecção de doenças e inteligência artificial.

