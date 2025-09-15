Camada de ozônio se recuperará totalmente em meados do século, diz ONU

A camada de ozônio está se recuperando e seu buraco desaparecerá completamente nas próximas décadas, indicou a ONU nesta terça-feira (16, data local). Segundo um boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU, o buraco na camada de ozônio situado sobre a Antártida está diminuindo — em 2024 era menor em relação aos anos anteriores —, o que constitui "uma notícia científica animadora para a saúde das populações e do planeta".

A camada de ozônio deverá recuperar seus valores da década de 1980 "em meados deste século", indicou a organização, segundo a qual isso reduzirá os riscos de catarata e câncer de pele, assim como a degradação dos ecossistemas relacionada à exposição excessiva aos raios UV. A camada de ozônio estratosférico, que protege a Terra das radiações solares perigosas, está situada entre 11 e 40 km acima da superfície terrestre e filtra os raios ultravioleta do Sol suscetíveis de provocar câncer, alterar o sistema imunológico e, inclusive, danificar o DNA dos seres vivos. Em meados da década de 1970, os clorofluorcarbonetos (CFC), antes muito utilizados em aerossóis e refrigeradores, foram identificados como os principais responsáveis pelo afinamento da camada de ozônio, causando "buracos" anuais, um dos quais, especialmente grande, sobre a Antártida. No entanto, nas últimas décadas, a cooperação mundial deu-lhe a oportunidade de se recuperar.