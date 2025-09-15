Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camada de ozônio se recuperará totalmente em meados do século, diz ONU

Camada de ozônio se recuperará totalmente em meados do século, diz ONU

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A camada de ozônio está se recuperando e seu buraco desaparecerá completamente nas próximas décadas, indicou a ONU nesta terça-feira (16, data local).

Segundo um boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU, o buraco na camada de ozônio situado sobre a Antártida está diminuindo — em 2024 era menor em relação aos anos anteriores —, o que constitui "uma notícia científica animadora para a saúde das populações e do planeta".

A camada de ozônio deverá recuperar seus valores da década de 1980 "em meados deste século", indicou a organização, segundo a qual isso reduzirá os riscos de catarata e câncer de pele, assim como a degradação dos ecossistemas relacionada à exposição excessiva aos raios UV.

A camada de ozônio estratosférico, que protege a Terra das radiações solares perigosas, está situada entre 11 e 40 km acima da superfície terrestre e filtra os raios ultravioleta do Sol suscetíveis de provocar câncer, alterar o sistema imunológico e, inclusive, danificar o DNA dos seres vivos.

Em meados da década de 1970, os clorofluorcarbonetos (CFC), antes muito utilizados em aerossóis e refrigeradores, foram identificados como os principais responsáveis pelo afinamento da camada de ozônio, causando "buracos" anuais, um dos quais, especialmente grande, sobre a Antártida.

No entanto, nas últimas décadas, a cooperação mundial deu-lhe a oportunidade de se recuperar.

"A camada de ozônio está se recuperando" e "esse avanço nos lembra que, quando as nações levam em conta os alertas da ciência, é possível progredir", comentou o secretário-geral da ONU, António Guterres, em comunicado.

Segundo a OMM, a tendência observada em 2024 deve-se em parte a "fatores atmosféricos naturais". Contudo, a organização considera que a tendência positiva observada a longo prazo "reflete o sucesso da ação internacional".

O Protocolo de Montreal, assinado em 1987, permitiu eliminar até hoje mais de 99% do consumo e da produção da maioria dos produtos químicos que afetam a camada de ozônio, segundo a OMM.

nl/apo/meb/jvb/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar