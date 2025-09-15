Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco Mundial nomeia ex-chefe do IBGE como vice-presidente para América Latina e Caribe

Banco Mundial nomeia ex-chefe do IBGE como vice-presidente para América Latina e Caribe

Autor AFP
Tipo Notícia

O Banco Mundial anunciou, nesta segunda-feira (15), a nomeação de Susana Cordeiro Guerra, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como sua nova vice-presidente para a América Latina e Caribe. 

Susana Cordeiro Guerra é a primeira latino-americana a liderar a vice-presidência do Banco Mundial para a região, com responsabilidade por uma carteira de operações que totaliza aproximadamente 41,5 bilhões de dólares (R$ 220,7 bilhões na cotação atual) em 31 países, segundo o comunicado. 

"Minha prioridade é apoiar a América Latina e o Caribe na criação de empregos de qualidade, que são a base para o crescimento inclusivo e a redução da pobreza", explicou a nova vice-presidente, citada no comunicado. 

Cordeiro Guerra foi diretora do IBGE de 2019 a 2021 e depois foi transferida para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial realizarão suas reuniões semestrais de 13 a 18 de outubro em Washington.

