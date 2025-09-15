Aristocrata e companheiro, condenados a 10 anos de prisão na Inglaterra por morte de filha bebê

Uma mulher britânica de uma família aristocrática e seu companheiro foram condenados a mais de dez anos de prisão cada um pelo homicídio de sua filha recém-nascida enquanto fugiam da Justiça. A mulher, Constance Marten, de 38 anos, foi condenada a 14 anos de prisão, e seu namorado, Mark Gordon, de 51 anos, foi sentenciado a 18 anos de reclusão.

O juiz Mark Lucraft afirmou que Victoria, filha dos dois que viveu apenas alguns dias, morreu vítima de "negligência do tipo mais grave e sério" da parte dos pais, que a fizeram dormir em uma barraca de camping em pleno inverno. A história remonta a janeiro de 2023, quando Marten e Gordon, que tinha cumprido pena de prisão por estupro nos Estados Unidos, fugiram para não entregar Victoria após terem perdido a guarda de seus outros quatro filhos. A descoberta de placenta no carro abandonado do casal em uma rodovia perto de Manchester (norte da Inglaterra) levou a Polícia a emitir um alerta de busca. O caso chegou às manchetes no Reino Unido porque Marten também era herdeira de uma família historicamente próxima da família real britânica. Após semanas de fuga, o casal foi detido em 27 de fevereiro de 2023 em Brighton (sul da Inglaterra).

O corpo da pequena Victoria, com apenas alguns dias de vida, foi encontrado em 1º de março em uma sacola de supermercado abandonada em um depósito. A autópsia não pôde determinar as causas de sua morte, mas o Ministério Público considerou que ela teria morrido de hipotermia ou asfixiada acidentalmente pela mãe ao adormecer em cima dela. O casal defendeu a hipótese do acidente, afirmando que sua filha não foi vítima de violência. Segundo Marten, Victoria morreu quando ela adormeceu em uma barraca de camping com a menina debaixo de seu casaco.

Em um julgamento realizado em julho passado, o júri do tribunal penal de Old Bailey, em Londres, os considerou culpados de homicídio culposo por unanimidade. Marten nasceu cercada de riqueza e privilégios e cresceu em uma mansão de 25 quartos em uma vasta fazenda em Dorset, no sudoeste da Inglaterra. Sua avó era amiga de infância da falecida rainha Elizabeth II e seu pai foi pajem da soberana.

Mas Marten se afastou dos familiares, segundo contou ao tribunal, porque tinham preconceito contra Gordon. A vida de Gordon, nascido no Reino Unido, foi muito diferente da de Marten, sendo marcada pela pobreza e pela violência. Em 1989, aos 14 anos, reteve uma mulher contra sua vontade na Flórida (Estados Unidos) por mais de quatro horas e a violentou armado com "uma faca e tesouras de poda", disseram os promotores ao tribunal de Londres.