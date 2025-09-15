Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Albânia adota ministra IA para combater corrupção

Imune a subornos, ameaças ou tentativas de obter favores. Capacidade de trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, sem reclamações ou participação em brigas políticas. Esta é Diella, um bot gerado por inteligência artificial que foi nomeada ministra na Albânia.

O primeiro-ministro do país, Edi Rama, prestes a iniciar seu quarto mandato, disse que Diella, que significa "Sol" em albanês, administrará todas as licitações públicas nas quais o governo contrata empresas privadas para vários projetos.

"Diella é o primeiro membro do gabinete que não está fisicamente presente, mas é virtualmente criado pela IA", disse Rama, durante discurso de apresentação de seu novo gabinete. O bot ajudará a tornar a Albânia "um país onde as licitações públicas são 100% livres de corrupção".

A concessão de tais contratos tem sido uma fonte de escândalos de corrupção no país dos Bálcãs que, segundo especialistas, é um centro para gangues que buscam lavar o dinheiro do tráfico de drogas e armas em todo o mundo.

Essa imagem complicou a adesão da Albânia à União Europeia, que Rama quer alcançar até 2030, mas que os analistas políticos dizem ser ambiciosa demais.

O governo da Albânia não forneceu detalhes sobre a supervisão humana que poderia haver para Diella, nem abordou os riscos de que alguém possa manipular o bot.

Vestindo traje folclórico albanês tradicional, Diella foi lançada no início deste ano como assistente virtual na plataforma de serviços públicos e-Albania, onde ajudou os usuários a navegar pelo site e a receber cerca de um milhão de documentos digitais.

Vitória

O Partido Socialista, de Rama, garantiu o quarto mandato consecutivo após obter 83 dos 140 assentos da Assembleia nas eleições parlamentares de maio.

Os socialistas disseram que podem garantir a adesão à UE em cinco anos, com as negociações concluídas até 2027. A promessa foi recebida com ceticismo pelos rivais do partido Democratas, que alegam que a Albânia está longe de estar preparada.

O novo governo também enfrenta os desafios de combater o crime organizado e a corrupção, que permanecem um problema importante na Albânia desde a queda do regime comunista, em 1990. Diella também ajudará as autoridades a acelerar e se adaptar à tendência de trabalho do bloco europeu.

O decreto presidencial que nomeou Rama para o cargo de primeiro-ministro também o incumbiu "da responsabilidade pela criação e funcionamento do Ministro Virtual de Inteligência Artificial 'diella'".

Especialistas jurídicos dizem que mais trabalho pode ser necessário para estabelecer o status oficial de Diella. O líder do grupo parlamentar dos democratas, Gazmend Bardhi, considerou isso inconstitucional. "As palhaçadas do primeiro-ministro não podem ser transformadas em atos legais do Estado albanês", postou Bardhi no Facebook.

Nem todo mundo está convencido da eficácia do sistema. Um usuário do Facebook disse: "Até a Diella será corrompida na Albânia." Outro disse: "Os roubos continuarão e Diella será responsabilizada." COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

