'Adolescência' é o grande destaque do Emmy

"Adolescência", o drama da Netflix que segue um jovem acusado de assassinar uma colega de turma, triunfou no domingo (13) no Emmy, em uma cerimônia celebrada em Los Angeles. No gênero comédia, "The Studio" foi a série vencedora, enquanto "The Pitt" triunfou como a melhor série de drama.

"Adolescência", que analisa de várias perspectivas o trágico impacto que a masculinidade tóxica pode ter nos jovens, saiu da cerimônia com seis estatuetas. Seu protagonista, Stephen Graham, que interpreta o pai do adolescente acusado de homicídio, venceu o prêmio de melhor ator em minissérie e também levou as estatuetas de direção e compartilhou a de roteiro. A minissérie aclamada, que teve 140 milhões de visualizações em seus primeiros três meses e recebeu 13 indicações, também rendeu um Emmy ao estreante Owen Cooper. "É tão surreal", disse Cooper, que, aos 15 anos, se tornou o ator mais jovem a vencer na categoria de coadjuvante de minissérie.

"Adolescência" foi gravada em quatro episódios, cada um em uma única tomada e apresentando uma perspectiva diferente. Erin Doherty, que divide a cena com Cooper interpretando uma terapeuta em um dos episódios mais tensos, venceu na categoria de melhor atriz coadjuvante de minissérie. - Da indústria ao hospital -

A sátira do mundo de Hollywood "The Studio", da Apple TV+, venceu como série de comédia. Seth Rogen, protagonista e um dos criadores da série, venceu na categoria de melhor ator de comédia e retornou ao palco do Teatro Peacock várias vezes para receber prêmios de melhor direção e melhor roteiro de comédia. Uma carta de amor a Hollywood e uma sátira fervorosa das muitas inseguranças, hipocrisias e falhas morais da indústria, "The Studio" chegou ao Emmy com 23 indicações, o maior número para uma comédia em um único ano.

A série fechou a noite com 13 prêmios, incluindo nove conquistados na cerimônia anterior dedicada às categorias técnicas. Jean Smart conquistou seu quarto Emmy de melhor atriz do gênero por "Hacks", que também rendeu o prêmio de atriz coadjuvante para Hannah Einbinder. A jovem aproveitou o discurso de agradecimento para defender uma "Palestina livre" e criticar as operações migratórias do governo de Donald Trump.