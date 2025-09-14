Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Violação do espaço aéreo romeno por drones russos é 'inaceitável', diz UE

Violação do espaço aéreo romeno por drones russos é 'inaceitável', diz UE

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, classificou, neste domingo (14), como "inaceitável" a incursão de um drone russo no espaço aéreo da Romênia, acusando Moscou de uma "escalada imprudente".

"A violação do espaço aéreo romeno por drones russos é outra infração inaceitável da soberania de um Estado-membro da UE", escreveu Kallas no X.

"Esta escalada imprudente contínua ameaça a segurança regional. Nós nos solidarizamos com a Romênia. Estou em contato próximo com o governo romeno", adicionou.

ub/thm/pb/jvb/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar