Ucrânia reivindica dois ataques contra rede ferroviária na Rússia
A Ucrânia foi responsável por duas operações de sabotagem neste fim de semana contra a rede ferroviária russa, que deixaram pelo menos três mortos, informou uma fonte do serviço de inteligência militar ucraniano (GUR) neste domingo (14).
Em uma mensagem transmitida à AFP, esta fonte anônima afirmou que o GUR, em cooperação com unidades do exército, realizou o ataque de sábado na região russa de Oriol, bem como outro no domingo em Leningrado.
