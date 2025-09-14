Ucrânia reivindica dois ataques contra rede ferroviária na Rússia

A Ucrânia foi responsável por duas operações de sabotagem neste fim de semana contra a rede ferroviária russa, que deixaram pelo menos três mortos, informou uma fonte do serviço de inteligência militar ucraniano (GUR) neste domingo (14).

Em uma mensagem transmitida à AFP, esta fonte anônima afirmou que o GUR, em cooperação com unidades do exército, realizou o ataque de sábado na região russa de Oriol, bem como outro no domingo em Leningrado.