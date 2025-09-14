Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ucrânia reivindica dois ataques contra rede ferroviária na Rússia

Ucrânia reivindica dois ataques contra rede ferroviária na Rússia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Ucrânia foi responsável por duas operações de sabotagem neste fim de semana contra a rede ferroviária russa, que deixaram pelo menos três mortos, informou uma fonte do serviço de inteligência militar ucraniano (GUR) neste domingo (14). 

Em uma mensagem transmitida à AFP, esta fonte anônima afirmou que o GUR, em cooperação com unidades do exército, realizou o ataque de sábado na região russa de Oriol, bem como outro no domingo em Leningrado.

