Rubio vai a Israel em sinal de apoio dos EUA após ataques no Catar

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, esteve em Israel neste domingo, 14, enquanto as Forças Armadas israelenses intensificavam os ataques ao norte de Gaza, destruindo prédios e matando pelo menos 13 palestinos. Antes de embarcar, Rubio disse que buscaria respostas das autoridades israelenses sobre como elas veem o futuro em Gaza após o ataque de Israel aos líderes do Hamas no Catar na semana passada, que frustrou os esforços para negociar o fim do conflito.

A visita de dois dias também é uma demonstração de apoio dos Estados Unidos a Israel, que está cada vez mais isolado. Nesta semana, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizará um controverso debate sobre o compromisso com a criação de um Estado palestino. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se opõe veementemente ao reconhecimento de uma Palestina independente. Indignação dos EUA com o ataque ao Catar A visita de Rubio ocorreu apesar da indignação do presidente Donald Trump com Netanyahu pelo ataque israelense em Doha, sobre o qual, segundo Trump, os Estados Unidos não foram notificados com antecedência.

No domingo, Netanyahu, Rubio e suas mulheres, juntamente com o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, e sua esposa, visitaram o Muro das Lamentações. "Acho que a visita dele (Rubio) aqui é uma prova da durabilidade e da força da aliança israelense-americana. É tão forte e duradoura quanto as pedras do Muro das Lamentações que acabamos de tocar", disse Netanyahu. Na sexta-feira, Rubio e Trump se reuniram com o primeiro-ministro do Catar para discutir as consequências da operação israelense. As duas reuniões consecutivas com Israel e o Catar ilustram como o governo Trump está tentando equilibrar as relações entre os principais aliados do Oriente Médio, apesar da ampla condenação internacional ao ataque em Doha, que matou pelo menos seis pessoas.

O ataque também parece ter encerrado as tentativas de garantir um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na próxima sessão da Assembleia Geral da ONU, na qual a guerra em Gaza deve ser o foco principal. Enquanto isso, ministros das Relações Exteriores de nações árabes e islâmicas se reuniriam em Doha no domingo para formar uma frente unida contra o ataque israelense antes de uma cúpula no Catar na segunda-feira, 15. Ataques aéreos com vítimas

No domingo, pelo menos 13 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos após ataques israelenses em Gaza, de acordo com hospitais locais. Os hospitais locais afirmaram que os ataques israelenses tiveram como alvo um veículo perto do hospital Shifa e uma rotatória na cidade de Gaza, além de uma tenda na cidade de Deir al-Balah, que matou pelo menos seis membros da mesma família. Dois pais, seus três filhos e a tia das crianças foram mortos nesse ataque, de acordo com o hospital Al-Aqsa. A família era da cidade de Beit Hanoun, no norte, e chegou a Deir al-Balah na semana passada após fugir de seu abrigo na cidade de Gaza.