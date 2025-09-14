Quase todos pilotos de aéreas alemãs dizem cochilar em voos

Em sondagem, 93% responderam terem tirado soneca nos últimos meses. Sindicato diz que cochilos curtos em si não são problemáticos, mas viraram remendo diante de "sobrecarga estrutural".Quase todos os pilotos de companhias aéreas alemãs ouvidos em uma sondagem recente relataram terem tirado uma soneca durante os voos. O levantamento, não representativo, foi realizado pelo sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) com mais de 900 membros – 93% deles disseram ter tirado uma soneca nos últimos meses, e 44% deles disseram fazer isso regularmente. Os entrevistados trabalham em quase todas as companhias aéreas alemãs. A vice-presidente do sindicato, Katharina Dieseldorff, enfatizou que "uma soneca curta não é problemática em si", já que os pilotos sentam-se em dupla na cabine e, entre a decolagem e o pouso, geralmente ligam o piloto automático. "No entanto, uma tripulação de cabine permanentemente exausta representa um risco considerável." Segundo ela, a situação se agrava especialmente nos meses de alta temporada no verão: "Os pilotos nos relatam que cumprem suas tarefas apesar da forte fadiga. As causas são horários de trabalho apertados, falta de pessoal e pressão operacional crescente." Dieseldorff pontuou que "o que originalmente era uma medida de recuperação de curto prazo se tornou um remédio permanente contra a sobrecarga estrutural". O sindicato não citou nominalmente empresas aéreas que tenham um planejamento de tripulação arriscado, mas fez um apelo geral por melhor monitoramento dos horários de serviço de voo, bem como uma gestão de risco baseada na ciência sobre a fadiga. Em 2023, uma pesquisa realizada com 6.900 profissionais da categoria em 31 países europeus apontou que três em cada quatro pilotos admitiram ter caído no sono ao menos uma vez por alguns segundos enquanto voavam nos últimos meses anteriores. Um quarto dos entrevistados relatou ter passado por até cinco ou mais episódios do tipo, e a maioria (73%) queixou-se de não conseguir descansar adequadamente entre um voo e outro. bl (dpa, afp)