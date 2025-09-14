Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSG vence Lens antes de estreia na Champions; irmão de Mbappé marca em vitória do Lille

Autor AFP
Tipo Notícia

A três dias da estreia na Liga dos Campeões, contra a Atalanta, o Paris Saint-Germain manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês ao derrotar o Lens por 2 a 0 neste domingo (14), no Parque dos Príncipes, com dois gols de Bradley Barcola.

Barcola abriu o placar com um belo chute aos 15 minutos, antes de ampliar a vantagem no início do segundo tempo (51').

O PSG se prepara para iniciar a defesa do título europeu em uma primeira fase da Champions que se apresenta complicada, enquanto Désiré Doué e Ousmane Dembélé seguem no departamento médico se recuperando de lesões.

Além disso, Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in e Lucas Beraldo saíram machucados neste jogo contra o Lens. Escalado pela primeira vez desde a Supercopa da Uefa, em agosto, Kvaratskhelia teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.

"Precisamos esperar os exames médicos, ainda não tenho detalhes sobre as lesões", disse o técnico do PSG, Luis Enrique. "Infelizmente, 'Kvara' sofreu uma entrada no primeiro tempo e não pôde continuar. Kang-in não parece muito grave, mas Beraldo parece que é algo mais", acrescentou o espanhol.

O final do jogo foi marcado por cânticos ofensivos contra o Olympique de Marselha, grande rival e adversário dos parisienses na próxima rodada.

- Primeiro gol de Ethan Mbappé -

Mais cedo, Ethan Mbappé, irmão mais novo do astro da seleção francesa Kylian Mbappé, marcou seu primeiro gol como profissional nos acréscimos para dar a vitória ao Lille sobre o Toulouse por 2 a 1.

Após deixar o PSG, depois da polêmica saída de seu irmão mais para o Real Madrid, Ethan, de 18 anos, assinou com o Lille em julho de 2024.

Já o Toulouse, derrotado pelo PSG por 6-3 antes da data Fifa, volta a cair e ocupa a nona posição na tabela, com seis pontos.

Também neste domingo, o Paris FC conseguiu sua primeira vitória fora de casa ao bater o Brest por 2 a 1

Por sua vez, o Strasbourg derrotou o Le Havre por 1 a 0, com um gol de pênalti nos minutos finais, e para a quinta colocação.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês e classificação

  

   - Sexta-feira:

   Olympique de Marselha - Lorient     4 - 0

  

   - Sábado:

   Nice - Nantes                       1 - 0

   Auxerre - Monaco                    1 - 2

  

   - Domingo:

   Lille - Toulouse                    2 - 1

   PSG - Lens                          2 - 0

   Brest - Paris FC                    1 - 2

   Strasbourg - Le Havre               1 - 0

   Metz - Angers                       1 - 1

   (16h00) Rennes - Lyon                      

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     12   4   4   0   0  10   3   7

    2. Lille                   10   4   3   1   0  13   5   8

    3. Lyon                     9   3   3   0   0   5   0   5

    4. Monaco                   9   4   3   0   1   8   5   3

    5. Strasbourg               9   4   3   0   1   5   3   2

    6. Olympique de Marselha    6   4   2   0   2   9   4   5

    7. Lens                     6   4   2   0   2   5   5   0

    8. Nice                     6   4   2   0   2   5   5   0

    9. Toulouse                 6   4   2   0   2   7   8  -1

   10. Paris FC                 6   4   2   0   2   7   9  -2

   11. Angers                   5   4   1   2   1   3   3   0

   12. Rennes                   4   3   1   1   1   2   5  -3

   13. Le Havre                 3   4   1   0   3   5   7  -2

   14. Nantes                   3   4   1   0   3   1   3  -2

   15. Auxerre                  3   4   1   0   3   3   6  -3

   16. Lorient                  3   4   1   0   3   5  12  -7

   17. Brest                    1   4   0   1   3   5  10  -5

   18. Metz                     1   4   0   1   3   3   8  -5

