PSG vence Lens antes de estreia na Champions; irmão de Mbappé marca em vitória do Lille

A três dias da estreia na Liga dos Campeões, contra a Atalanta, o Paris Saint-Germain manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês ao derrotar o Lens por 2 a 0 neste domingo (14), no Parque dos Príncipes, com dois gols de Bradley Barcola. Barcola abriu o placar com um belo chute aos 15 minutos, antes de ampliar a vantagem no início do segundo tempo (51').

O PSG se prepara para iniciar a defesa do título europeu em uma primeira fase da Champions que se apresenta complicada, enquanto Désiré Doué e Ousmane Dembélé seguem no departamento médico se recuperando de lesões. Além disso, Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in e Lucas Beraldo saíram machucados neste jogo contra o Lens. Escalado pela primeira vez desde a Supercopa da Uefa, em agosto, Kvaratskhelia teve que ser substituído ainda no primeiro tempo. "Precisamos esperar os exames médicos, ainda não tenho detalhes sobre as lesões", disse o técnico do PSG, Luis Enrique. "Infelizmente, 'Kvara' sofreu uma entrada no primeiro tempo e não pôde continuar. Kang-in não parece muito grave, mas Beraldo parece que é algo mais", acrescentou o espanhol. O final do jogo foi marcado por cânticos ofensivos contra o Olympique de Marselha, grande rival e adversário dos parisienses na próxima rodada.

- Primeiro gol de Ethan Mbappé - Mais cedo, Ethan Mbappé, irmão mais novo do astro da seleção francesa Kylian Mbappé, marcou seu primeiro gol como profissional nos acréscimos para dar a vitória ao Lille sobre o Toulouse por 2 a 1. Após deixar o PSG, depois da polêmica saída de seu irmão mais para o Real Madrid, Ethan, de 18 anos, assinou com o Lille em julho de 2024.

Já o Toulouse, derrotado pelo PSG por 6-3 antes da data Fifa, volta a cair e ocupa a nona posição na tabela, com seis pontos. Também neste domingo, o Paris FC conseguiu sua primeira vitória fora de casa ao bater o Brest por 2 a 1 Por sua vez, o Strasbourg derrotou o Le Havre por 1 a 0, com um gol de pênalti nos minutos finais, e para a quinta colocação.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês e classificação - Sexta-feira: