PSG vence Lens antes de estreia na Champions; irmão de Mbappé marca em vitória do Lille
A três dias da estreia na Liga dos Campeões, contra a Atalanta, o Paris Saint-Germain manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês ao derrotar o Lens por 2 a 0 neste domingo (14), no Parque dos Príncipes, com dois gols de Bradley Barcola.
Barcola abriu o placar com um belo chute aos 15 minutos, antes de ampliar a vantagem no início do segundo tempo (51').
O PSG se prepara para iniciar a defesa do título europeu em uma primeira fase da Champions que se apresenta complicada, enquanto Désiré Doué e Ousmane Dembélé seguem no departamento médico se recuperando de lesões.
Além disso, Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in e Lucas Beraldo saíram machucados neste jogo contra o Lens. Escalado pela primeira vez desde a Supercopa da Uefa, em agosto, Kvaratskhelia teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.
"Precisamos esperar os exames médicos, ainda não tenho detalhes sobre as lesões", disse o técnico do PSG, Luis Enrique. "Infelizmente, 'Kvara' sofreu uma entrada no primeiro tempo e não pôde continuar. Kang-in não parece muito grave, mas Beraldo parece que é algo mais", acrescentou o espanhol.
O final do jogo foi marcado por cânticos ofensivos contra o Olympique de Marselha, grande rival e adversário dos parisienses na próxima rodada.
- Primeiro gol de Ethan Mbappé -
Mais cedo, Ethan Mbappé, irmão mais novo do astro da seleção francesa Kylian Mbappé, marcou seu primeiro gol como profissional nos acréscimos para dar a vitória ao Lille sobre o Toulouse por 2 a 1.
Após deixar o PSG, depois da polêmica saída de seu irmão mais para o Real Madrid, Ethan, de 18 anos, assinou com o Lille em julho de 2024.
Já o Toulouse, derrotado pelo PSG por 6-3 antes da data Fifa, volta a cair e ocupa a nona posição na tabela, com seis pontos.
Também neste domingo, o Paris FC conseguiu sua primeira vitória fora de casa ao bater o Brest por 2 a 1
Por sua vez, o Strasbourg derrotou o Le Havre por 1 a 0, com um gol de pênalti nos minutos finais, e para a quinta colocação.
-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês e classificação
- Sexta-feira:
Olympique de Marselha - Lorient 4 - 0
- Sábado:
Nice - Nantes 1 - 0
Auxerre - Monaco 1 - 2
- Domingo:
Lille - Toulouse 2 - 1
PSG - Lens 2 - 0
Brest - Paris FC 1 - 2
Strasbourg - Le Havre 1 - 0
Metz - Angers 1 - 1
(16h00) Rennes - Lyon
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 12 4 4 0 0 10 3 7
2. Lille 10 4 3 1 0 13 5 8
3. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5
4. Monaco 9 4 3 0 1 8 5 3
5. Strasbourg 9 4 3 0 1 5 3 2
6. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5
7. Lens 6 4 2 0 2 5 5 0
8. Nice 6 4 2 0 2 5 5 0
9. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1
10. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2
11. Angers 5 4 1 2 1 3 3 0
12. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3
13. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2
14. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2
15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3
16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7
17. Brest 1 4 0 1 3 5 10 -5
18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5
