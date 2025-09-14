PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Netanyahu afirma que visita de Rubio mostra 'força' da relação entre EUA e Israel
TELEVISÃO PRÊMIOS: 'Adolescência' e 'O Estúdio' cotadas para ganhar em grande estilo no Emmy
=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===
Jerusalém (Indefinido):
Netanyahu afirma que visita de Rubio mostra 'força' da relação entre EUA e Israel
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (14) que a visita do secretário de Estado americano, Marco Rubio, a Israel mostra a força da relação entre ambos os aliados, dias após um ataque israelense contra o Hamas no Catar ter causado condenação internacional.
(EUA Gaza palestinos conflito Hamas diplomacia Catar Israel, 772 palavras, já transmitida)
Gaza (Territórios Palestinos):
Milhares de palestinos fogem da Cidade de Gaza a pé ou amontoados em caminhonetes
Em uma estrada empoeirada, entre escombros, uma fila ininterrupta de famílias que fogem da Cidade de Gaza avança em direção ao sul do território palestino: algumas amontoadas em caminhonetes ou carroças, outras a pé com bebês nos braços.
(Israel conflito palestinos Gaza Hamas, 500 palavras, a ser transmitida)
=== TELEVISÃO PRÊMIOS ===
Los Angeles (Califórnia, Estados Unidos):
'Adolescência' e 'O Estúdio' cotadas para ganhar em grande estilo no Emmy
A bem-sucedida minissérie 'Adolescência', sobre um jovem homicida, e a sátira do mundo de Hollywood 'O Estúdio' estão cotadas para serem as grandes vencedoras do Emmy Awards, que acontece neste domingo (14) em Los Angeles, um prêmio para a televisão equivalente ao Oscar do cinema.
(Emmys EUA televisão entretenimento prêmio gente, 700 palavras, a ser transmitida)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
-- AMÉRICAS
Houston (Texas, Estados Unidos):
Operações migratórias assustam trabalhadores e clientes de restaurantes no Texas
As operações migratórias no Texas atingem o restaurante de Oscar García Santaella. Uma de suas funcionárias tem medo de ir trabalhar, enquanto sua clientela, majoritariamente latina, evita sair de casa para reduzir os riscos de detenção.
(Texas EUA política imigração comunidades, 500 palavras, as ser transmitida)
-- EUROPA
Bucareste (Romênia):
Romênia alerta que invasão de drone russo representa 'novo desafio' de segurança
A Romênia, um Estado-membro da Otan, condenou neste domingo (14) a intrusão de um drone russo em seu espaço aéreo durante um ataque na Ucrânia e alertou que as ações de Moscou representam um "novo desafio" para a segurança no mar Negro.
(Rússia Ucrânia conflito Romênia drones diplomacia, 400 palavras, a ser transmitida)
-- ÁSIA
Katmandu (Madhyamanchal, Nepal):
Nova primeira-ministra interina do Nepal promete acabar com a corrupção
A nova primeira-ministra interina do Nepal prometeu, neste domingo (14), ouvir as demandas dos manifestantes para acabar com a corrupção, após protestos que deixaram mais de 70 mortos.
(política parlamento Nepal, 519 palavras, já transmitida)
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL
Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa
