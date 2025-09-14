PRINCIPAIS NOTÍCIAS ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Netanyahu afirma que visita de Rubio mostra 'força' da relação entre EUA e Israel

TELEVISÃO PRÊMIOS: 'Adolescência' e 'O Estúdio' cotadas para ganhar em grande estilo no Emmy === ISRAEL PALESTINOS CONFLITO === Jerusalém (Indefinido): Netanyahu afirma que visita de Rubio mostra 'força' da relação entre EUA e Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (14) que a visita do secretário de Estado americano, Marco Rubio, a Israel mostra a força da relação entre ambos os aliados, dias após um ataque israelense contra o Hamas no Catar ter causado condenação internacional. (EUA Gaza palestinos conflito Hamas diplomacia Catar Israel, 772 palavras, já transmitida) Gaza (Territórios Palestinos):

Milhares de palestinos fogem da Cidade de Gaza a pé ou amontoados em caminhonetes Em uma estrada empoeirada, entre escombros, uma fila ininterrupta de famílias que fogem da Cidade de Gaza avança em direção ao sul do território palestino: algumas amontoadas em caminhonetes ou carroças, outras a pé com bebês nos braços. (Israel conflito palestinos Gaza Hamas, 500 palavras, a ser transmitida)

=== TELEVISÃO PRÊMIOS === Los Angeles (Califórnia, Estados Unidos): 'Adolescência' e 'O Estúdio' cotadas para ganhar em grande estilo no Emmy