Netanyahu: Trump é 'verdadeiro amigo' de Israel e relação com EUA 'nunca foi tão forte'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, visitou neste domingo o Muro das Lamentações, em Jerusalém, acompanhado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Oferecemos uma oração pela paz dos reféns e uma oração especial em homenagem ao presidente dos EUA, Donald Trump, um verdadeiro amigo do povo judeu e do Estado de Israel", afirmou Netanyahu em post feito na rede social X.

Segundo o premiê, a visita do principal diplomata do presidente Donald Trump "é um testemunho da resiliência e da força da aliança entre EUA e Israel", que seria tão "forte e duradoura como as pedras do Muro das Lamentações". "Sob a liderança do Presidente Trump, juntamente com o Secretário de Estado Rubio, esta aliança nunca foi tão forte", disse.